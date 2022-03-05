Sosyal Girişim İstanbul start aldı

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İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin sosyal etkilerini yönetebilmesini ve özel sektörle işbirliği kapasitesini artırmayı hedefleyen Sosyal Girişim İstanbul Projesi, projenin en önemli bileşenlerinden olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla başladı.

Sosyal Girişim İstanbul projesiyle İstanbul merkezli sosyal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve veri temelli bir şekilde gelişmesi için somut adımlar atılması, sosyal girişimlerin etkilerini ölçümlemelerini sağlayacak ve özel sektör ile işbirliği kurmalarına imkân verecek mekanizmaların kurgulanması amaçlanıyor.

Projeyle ayrıca, İstanbul merkezli, mevcut ve kurulmakta olan sosyal girişimlerin etki odaklı düşünmelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini sağlayan, özel sektörle etki odaklı işbirliği geliştirmelerini ve yatırım almalarını kolaylaştıran; sosyal etkilerini ölçüp ve değerlendirmelerine imkân verecek bir sosyal etki yönetimi sistemi oluşturmaları hedefleniyor.

Proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında işbirliği geliştirme etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde sosyal girişimler özel sektör kurumlarına sunum yapma, bu kurumlarla birebir görüşme, uzun soluklu ve gelir getirici işbirlikleri geliştirme fırsatına erişecek; özel sektör kuruluşları ise etki yaratan işbirliklerine alan açma imkânı bulacak.

'EKOSİSTEMİN GELİŞMESİ İÇİN HEM ALT HEM DE ÜST YAPI OLUŞTURULACAK'

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez’in konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi bir açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, "Projeyle özellikle İstanbul’da oldukça yaygınlaşan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Projenin sonunda ortaya çıkacak girişimci bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda farklı sektörden etki odaklı girişimci için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” dedi.

Etkinlikte konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez de, "Projeyle sosyal girişimlerin etkilerini yönetmesine katkı verecek, dünya çapında standartların yerelleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemi kurgulamayı ve sosyal girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında hayata geçirilen uluslararası sosyal etki ölçümü sertifikasyon sistemiyle, programa katılan girişimlerin sosyal etkilerini ölçüp değerlendirmelerine imkan verecek bir sistem geliştiriliyor. Sosyal girişimcilerin bu kapsamdaki kapasitelerini artırmanın projenin en sürdürülebilir, tekrar uygulanabilir çözümlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.