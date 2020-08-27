Sosyal Hizmet Merkezleri iki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verdi

AA

Bakanlıkça vatandaşların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için birebir destek almalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezlerinin sayısı son iki yılda 49 ilaveyle 347'ye ulaştı.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Türkiye genelinde sayılarının artırılmasıyla vatandaşların talep ettikleri hizmetlere erişimlerinin de kolaylaştığını vurguladı.

Nüfusu belli bir büyüklükte olan ilçeler ile hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü yerleşim birimlerinde açılan Sosyal Hizmet Merkezlerinde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu-önleyici hizmetler verildiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Koruyucu aile, evlat edindirme, doğum yardımı, engelli-yaşlı bakım ve rehabilitasyon kurum başvuruları, engelli evde bakım başvuruları ile şehit yakını ve gazilerimizin istihdam başvuruları bu merkezlerimiz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız, merkezlerimizde şiddetin önlenmesine yönelik eğitim, danışmanlık hizmetleri ile aile içi çatışmalara yönelik aile danışmanlığı hizmetinden de faydalanabiliyor."

- "Sosyal Hizmet Merkezlerini yaygınlaştırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezlerinde ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyelinin güçlendirilmesi ve sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Eğitim Programı kapsamında farkındalık eğitimlerinin de düzenlendiğini ifade etti.

Sosyal Hizmet Merkezleri ile ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirmesinin gerçekleştirildiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde sayıları 347'ye ulaşan Sosyal Hizmet Merkezlerimiz, vatandaşlarımızın farklı alanlardaki problemlerine tek bir çatı altında çözüm bulunmasını sağlıyor. Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığıyla son iki yılda 6 milyon 118 bin 293 vatandaşımıza destek sağladık. İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin sayısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."