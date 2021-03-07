Sosyal hizmet personeli normal mesai sistemine geçmek istiyor

AA

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, sosyal hizmet çalışanlarının yaklaşık 1 yıldır kesintisiz şekilde 7, 10, 14 ve 20 günlük vardiya sistemiyle özveriyle görev yaptığını belirterek, bu çalışanların kademeli normalleşmeyle normal mesai sistemine dönmesi gerektiğini söyledi.

Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ile huzurevi, çocuk evleri, çocuk evi sitesi, rehabilitasyon merkezleri ve engelsiz yaşam merkezleri başta olmak üzere benzer yerlerde görevli sosyal hizmet çalışanlarının uzun süreli vardiyalar yapmaya başladığını anımsattı.

Bu vardiyaların kurumlara göre değişmekle birlikte 7, 10, 14 ve 20 günlük sürelerde olduğuna dikkati çeken Sert, şöyle devam etti:

"Sosyal hizmet çalışanları aradan geçen 1 yılda çok yoruldu ve yıprandı. Dinlenme süreleri, koridorlardaki yataklarda, süngerler üzerinde ya da sandalyelerde geçiriliyor. Ailelerinden uzakta geçirilen günler birçoğu için sıkıntılara neden oldu. Kadın personelimiz, çocuklarını ya memleketine yolluyor ya aile büyüklerine teslim ediyor ya da komşularına emanet ediyor. Bu durum artık sürdürülebilir değil. Yaklaşık 1 yıldır kesintisiz 7, 10, 14 ve 20 günlük vardiya sistemiyle özveriyle görev yapan sosyal hizmet çalışanları kademeli normalleşmeyle normal mesai sistemine dönmeli."

- "Çocuklara annelik, yaşlılara evlatlık yaptılar"

Kadın bakım ve güvenlik personelinin acil çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade eden Sert, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundukları raporun bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Büyük bölümü kadın olan sosyal hizmet çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk şekilde kutlayacağını belirten Sert, "Kadın personelimiz salgın sürecinde kendi ailesini evde bırakıp görev yaptığı yerdeki çocuklara annelik, yaşlılara evlatlık yaptı. Verdikleri emek ve sergiledikleri özverinin takdir edilmesini istiyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, onların taleplerinin karşılanması ve ruhlarının okşanması için önemli bir fırsat. Yetkililere bu fırsatı değerlendirmelerini çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- "İş barışı için çalışanlara hakları verilmeli"

Sosyal hizmet çalışanlarının yoğun ve özverili mesailerinin ekonomik olarak karşılığını alamadığını dile getiren Sert, şunları kaydetti:

"Huzurevi, çocuk evleri, çocuk evi sitesi, rehabilitasyon merkezleri ve engelsiz yaşam merkezleri başta olmak üzere benzer yerlerde bakım, temizlik ve güvenlik görevinde çalışan personel, 24 saat esasına göre çalışıyor ama ücretlendirme buna göre yapılmıyor. Sosyal hizmet çalışanlarının 14 gün 24 saat kesintisiz çalıştırılıp 11 saat üzerinden ücretlendirilmesi adaletsizliğe neden oluyor. İş barışının korunması için çalışanlara haklarının verilmesi lazım. Çalışılan sürenin tamamı üzerinden ücretlendirme, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve haftalık izin konularının ivedilikle çözümlenmesi, tayin ve becayiş haklarının verilmesi, zorunlu emekliliğin kaldırılması gerekiyor."

- "Bakanlığın personeline sahip çıkmasını istiyoruz"

Sert, sosyal hizmet personelinin özlük hakları ve çalışma koşullarıyla ilgili itirazlarına bazı yöneticilerin mobbing ile karşılık verdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Sosyal hizmet personelinin tayin ve becayiş hakkı yok, zorunlu emekliye sevk ediliyorlar. Fazla mesai ücretleri ödenmiyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi şartlarına uyulmuyor. Görev tanımları yok. İşlerini kaybetme korkusu ile verilen tüm görevleri yapmak zorunda kalıyorlar.

Bu konuların acil çözülmesi gerekiyor. Bakanlığın personeline sahip çıkmasını istiyoruz."