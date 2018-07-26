Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi.

DHA'nın haberine göre, video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi.

Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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