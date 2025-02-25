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        Haberler Bilgi Gündem Sosyal medya düzenlemesi yaş sınırı kaç, yasalaştı mı, detayları neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

        Çocuklar için sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Sosyal medya düzenlemesi detayları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaş altı çocuklar için geçerli olacak sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini açıkladı. Göktaş, "Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız." dedi ve düzenlemenin detaylarını paylaştı. Peki, sosyal medya düzenlemesi detayları neler? İşte, Bakan Göktaş'ın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:17
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        Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konsey Salonu'nda toplandı. Göktaş, 13 yaş altı ile 13-16 yaş arası çocuklar için yapılacak sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya geldiklerini açıkladı. Peki, sosyal medya düzenlemesinin detayları nedir?

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        "SAKINCALI İÇERİKLERE YÖNELİK ÖNLEMLER ALIYORUZ"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ele alınan konulardan biri de çocuklar ve sosyal medya konusu oldu. İşte, Bakan Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;

        "Bugün çocuklarımız ne yazık ki dijital dünyanın fırsatlarından yararlanırken aynı zamanda bu dünyanın tehlikelerine de maruz kalıyor. Bilinçli dijital medya kullanımı olmadığında çocuklar, istismar, akran zorbalığı, zararlı içerikler ve nefret söylemi gibi risklerle karşılaşıyor. Bu durum nedeniyle sosyal, duygusal ve akademik hayatları da ciddi zarar görebiliyor. Artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Bu amaçla oluşturduğumuz 'Sosyal Medya Çalışma Grubumuz' ile koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Çocuklarda Mahremiyet Bilinci eğitimlerimizle, 2024 Aralık ayı itibarıyla toplam 159 bin 584 kişiye ulaştık. DUY İhbar Platformu ile aileler, çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri bizlere bildiriyorlar. Gerekli incelemeler sonrasında, sakıncalı içeriklere yönelik önlemler alıyoruz."

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        ÇOCUKLARA YÖNELİK YAPILACAK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ HANGİ YAŞ GRUBU İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

        Bakan Göktaş, son aşamaya gelinen sosyal medya düzenlemesi hakkında da bilgi verdi.

        Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik Türkiye'ye özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, "Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." diye konuştu.

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