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Sosyal medya fenomeni Dilan Koç'tan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

İstanbul’da sosyal medya fenomeni Dilan Koç, yakınlarıyla yaşadıkları bir kavga sonrasında yaptığı paylaşımda, “‘Seni öldürüp ormana atacağız’ diyorlar. Ben ölmek istemiyorum” dedi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımla ilgili, Dilan Koç için çağrılı koruma verildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç'tan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

Sosyal medya fenomeni Dilan Koç, yaptığı bir paylaşımda, tartıştıkları yakınlarından ölüm tehdidi aldığını ve Büyükçekmece Adliyesi’nde olduğunu belirtti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gözyaşı eşliğinde yaptığı paylaşımda “'Seni öldürüp parçalara bölüp tecavüz edeceğiz ormana atacağız. Senin kimsen yok.’ diyorlar. Arkadaşlar evet benim babam yok. Öldü. Ben ölmek istemiyorum. Bana sahip çıkın, abim olun babam olun” diyen Dilan Koç’un söyledikleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kullanıcı İstanbul Emniyeti'ni etiketleyerek, Koç’un videosunu paylaştı.

POLİSE HABER VERDİLER

İddialara göre Dilan Koç ve annesi Dilber Koç dün yakınlarıyla tartışma yaşadı. Dilber Koç’un imam nikahlı eşinin yakınlarından Fatma A., oğlu Sidar A. ve kızı Zeynep A.’nın saldırısına uğradığı iddia edilen anne ve kızı, polisten yardım istedi. Adrese giden ekipler, mağdur olan Dilan ve Dilber Koç’u emniyete götürdü.

ÇAĞRILI KORUMA

İddiaya göre anne Dilber Koç, eşinin akrabalarından şikayetçi olmadı. Dilan Koç ise Büyükçekmece Savcılığı'na giderek şikayette bulundu. Polis olayla ilgili 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dilan Koç ve annesi için “6384 Sayılı Kanuna“ göre, “çağrılı koruma” ve “önleyici koruma“ kararı verildi.

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