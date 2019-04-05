Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım

Giriş: 05.04.2019 - 11:56 | Güncelleme:  

Barış Kenan Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yapmıştı. 40 gün önce anne olan Eylül Öztürk, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı

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    Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yapmıştı. Eşi Barış Kenan Özkan ile 25 saat süren doğumun ardından bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını vermişti. 40 gün önce doğum yapan Eylül Öztürk, 2. Sayfa programına katıldı. Ünlü fenomen, bilinmeyenlerini anlattı. İşte Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

  • 2Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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    "BOŞANMA HABERLERİMİZ ÇIKTI"

    En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu.

  • 3Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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    "EŞİMDEN ÖZÜR DİLEDİM"

    Tartıştık, sinirlendim. Bütün elbiselerini aşağıya attım. Sonra sinirlendim, Instagram'daki bütün fotoğraflarını sildim. Şimdi düşünüyorum çok çocukça şeyler. Sonra eşimden özür diledim.

  • 4Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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    "ÇOCUK OLUNCA AİLENE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKIYORSUN"

    Evli ve çocuksuzken kavga ettiğinde bile özgüvenin var. "Aman boşanırsan boşan!" diyorsun. Çocuk olunca ailene daha çok sahip çıkıyorsun.

  • 5Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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    "O YORUMU OKUYUNCA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

    İnternette bizim için biri "Bunlar da adam olup ürediler ya..." şeklinde bir yorum yazmış. Lohusalığımın 3. günü. O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım.

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  • 13Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 21Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 22Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 23Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 24Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 25Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 26Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 27Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 31Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 32Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 34Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 35Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 36Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 37Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 38Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 39Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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  • 40Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk: O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım
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