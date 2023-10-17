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        Haberler Gündem Güncel Benekli Ayhan olarak bilinen sosyal medya fenomeni Isparta'da darp edildi! - Güncel haberler

        Ünlü sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi

        Benekli Ayhan olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bir grup tarafından darp edildi. O anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:47
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        Sosyal medya fenomenine feci darp!
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        Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, aralarında “Benekli Ayhan” lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntüler de iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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        #haberler
        #Benekli Ayhan
        #Ayhan Koç
        #ısparta
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