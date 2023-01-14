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Sosyal medya 'Kızılcık Şerbeti'ni konuştu

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam ekrana gelen 12. bölümü izleyicilerin beğenisini kazandı

Sosyal medya 'Kızılcık Şerbeti'ni konuştu
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni topladı.

Dizi, ABC1 20+’da 5.85 izlenme oranı 12.54 izlenme payı, AB’de 5.55 izlenme oranı 13.80 izlenme payı, Total’de 4.21 izlenme oranı 9.27 izlenme payı aldı. Sosyal medyada da yankı uyandıran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık üç saat, #hoşçakal etiketiyle de yaklaşık iki saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

DOĞA EVİ TERK ETTİ!

Ekrana gelen bölümde Kıvılcım, Ömer’in kağıt üstünde de olsa evli olduğunu öğrenmesiyle yollarını ayırdı. Her ikisinin de aşk acısı yaşadığı bölümde Ömer, Leman’la en kısa sürede boşanabilmek için avukatı Can’a talimat verdi.

Öte yandan Nursema ve Umut’un arkadaşlığını bitirmek isteyen Pembe, Umut’u ziyaret etti. Umut’tan sergiyi iptal etmesini isteyen Pembe ayrıca Nursema’nın nişanlı olduğunu söyledi. Nursema’nın evleneceğini öğrenen Umut, Nursema ile görüşmeme kararı aldı. Umut’un, hat tablolarını Alev ile geri yollaması Nursema’yı yıktı.

Heyecan dolu bölümde Doğa ve Fatih bebekleri için oda hazırlamaya başladı. Kıvılcım ve Doğa’nın bebek odası için seçtiği duvar kağıdı evde büyük bir krize neden oldu. Pembe inançlarına ters düştüğüne inandığı duvar kağıdındaki görselleri gördüğünde çok şaşırdı.

Gelini Nilay’la birlikte duvardan kağıtları söktü. Odanın halini gören Doğa şoke oldu. Aynı şekilde Fatih’in de tepkisini alan Doğa evden ayrılarak annesinin evine gitti. Doğa’nın, Kıvılcım’a boşanmaya karar verdiğini söylemesi bölümün finaline damga vurdu.

“Bu iş bitti, ben boşanacağım!”

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise, Nursema’nın, Umut’la iletişime geçtiği dikkat çekerken Doğa ve Fatih’in başbaşa konuşması ekrana geldi. Doğa’nın boşanmak istediğini dile getirdiği tanıtımda “Bazen sevgi de yetmiyor” sözleri kararından vazgeçmeyeceğinin sinyalini verdi.

'Kızılcık Şerbeti' 13. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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