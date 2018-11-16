Sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı paraya para demiyor
16.11.2018 - 10:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM
21 yaşındaki Sophie Michelle, YouTube'a yüklediği videolarla servetine servet katıyor! İngiliz medyasına göre, Sophie rahatsız edici sesler çıkararak çektiği videolarla yılda 60 bin sterlin (450 bin TL) gelir elde ediyor
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İnternetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme fırsatını sunuyor.
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Sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler aldıkları reklam payı ile hatırı sayılır bir miktarda gelir elde ediyor.
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YouTube'dan para kazanmak için paylaşılan içerikler bazen tuhaflaşabiliyor. Bu duruma bir örnek de İngiltere'den geldi. İngiliz medyasında yer alan habere göre 21 yaşındaki Sophie Michelle, yılda 60 bin sterlin (450 bin TL) kazanıyor.
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Michelle kazancını ise birçok insanı 'rahatsız' edecek sesine borçlu.
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Genç kadın fısıltı, cam, kağıt veya yemek yerken ağızdan çıkan seslerin rahatsız edici etkisini kullanarak gelir elde ediyor. Tabii Bu da Michelle 'sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı' olarak anılıyor.
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YouTube'da bu tarz videolar, ASMR adında bir kavramdan popülerleşti.
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ASMR durumunu yaşayanlar ağızdan çıkan ses gibi rahatsız edici sesleri duymaktan keyif alıyor.
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Açılımı Automonous Sensory Meridian Response olan kavramın dikkatlice dinlendiğinde ku problemi çekenlerde bayağı yararlı olduğu söyleniyor. Michelle'in kardeşi de ASMR ile yaşıyor.
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İngiliz kadın kardeşini mutlu etmek adına hobi olarak YouTube'a yüklediği videolarla takipçi sayısı 250 bine yaklaştı.
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