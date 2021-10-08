Geçen hafta facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından bu gece de Instagram'da akış yenilememe sorunu yaşandı.

Milyonlarca kullanıcı diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Instagrama'a giriş yapamadıklarını, 'durduruldu' hatası ile karşılaştıklarını dile getirdi.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021

INSTAGRAM AÇIKLAMA YAPTI



Instagram’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bazılarınızın şu anda Instagram'ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz” denildi.

