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Milyonlarca insanın kullandığı Instagram'da akış sorunu yaşandı

Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram uygulamasında akış yenilememe sorunu yaşanıyor. Instagram'dan yapılan açıklamada "Düzeltmek için çalışıyoruz denildi

Milyonlarca insanın kullandığı Instagram'da akış sorunu yaşandı

Geçen hafta facebook, Instagram ve Whatsapp'ın çökmesinin ardından bu gece de Instagram'da akış yenilememe sorunu yaşandı.

Milyonlarca kullanıcı diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Instagrama'a giriş yapamadıklarını, 'durduruldu' hatası ile karşılaştıklarını dile getirdi.

INSTAGRAM AÇIKLAMA YAPTI

Instagram’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bazılarınızın şu anda Instagram'ı kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabileceğini biliyoruz. Çok üzgünüz ve düzeltmek için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz” denildi.

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