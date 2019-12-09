Sosyal medyada 18 milyon kez izlendi

İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini ve sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyelerini beyazperdeye taşıyacak olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu'nun başrollerini paylaştığı film 17 Ocak'tan itibaren ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar Azerbaycan ve Kazakistan'da da gösterime girecek.