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        Haberler İş-Yaşam Sosyal medyada dikkat çeken fiş paylaşımına Şimşek'ten cevap - İş-Yaşam Haberleri

        Sosyal medyada dikkat çeken fiş paylaşımına Şimşek'ten cevap

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sosyal medya kullanıcısının iki işletmeyi karşılaştırarak bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirttiği paylaşımına cevap verdi. Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 13:53
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        Dikkat çeken fiş paylaşımına Şimşek'ten cevap
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        Sosyal medyada bir vatandaş, iki farklı işletmeyi karşılaştırıp bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirtti. Kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla görüntülenen paylaşıma Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilgisiz kalmadı.

        Bakan Şimşek, paylaşımı alıntılayarak, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir" yazdı.

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