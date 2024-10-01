Sosyal medyada Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi! Avrupa'da ilk 10'dalar
Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü sıralandı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok önemli ekibini geride bırakarak listede kendisine yer buldu.
Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan ilk 10 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.
İşte o sıralama:
Real Madrid: 51,6
Barcelona: 49,1
Manchester United: 38,2
Chelsea: 25,9
Liverpool: 24,5
Arsenal: 22,4
Manchester City: 17,7
Fenerbahçe: 13,2