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Sosyal medyada para yaktı, uyuşturucu fotoğrafları paylaştı; tutuklandı

Rize'de Ümit Hut isimli şüpheli sosyal medyada önce para yaktı. Yetmedi uyuşturucu fotoğraflarını paylaştı. Harekete geçen emniyet birimleri Hut'u gözaltına aldı

Sosyal medyada para yaktı, uyuşturucu fotoğrafları paylaştı; tutuklandı
Sosyal medya uyuşturucu fotoğrafları paylaştı
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DHA

Rize'de uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Hut (42), tutuklandı.

Sosyal medya hesabında uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri paylaşan Ümit Hut, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Hut'un evinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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