Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, yapılan çalışmalarda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi tespit etti.

İzmir merkez, Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir adet av tüfeği, bir adet tabanca ve silahlara ait mühimmat ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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