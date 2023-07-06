Karbonhidrat sınırlaması; Carnivore diyeti, karbonhidrat alımını daha çok sınırlar. Kan şekeri seviyeleri daha istikrarlı sağlanabilir ve insülin hassasiyeti iyileşebilir. Karbonhidrat sınırlandırması sağlanınca ketozise girme durumu teşvik edilerek vücut yağ yakmaya başlar.

Vitamin ve mineral kaynağı; Hayvansal gıdalardan, demir, çinko, B12, B, B6 ve D vitamini gibi önemli besin içerikleri bulunur.

Protein açısından yüksek; Carnivore diyeti, yüksek ve kaliteli protein içerir. Et, balık ve yumurta gibi gıdalarda önemli aminoasitler vardır.

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CARNİVORE DİYETİN ZARARLARI NELERDİR?

Yeterli besin alımı sağlanamaz; Carnivore diyeti tek taraflı bir diyet olduğu için lif içeren besinlerin tüketimi yoktur. Bu durum C vitamini, potasyum, magnezyum gibi önemli minerallerin eksikliğine neden olur. Ayrıca bağırsak sağlığı da olumsuz etkilenebilir.

Kalp sağlığı; Uzun süre doymuş yağ içeren hayvansal gıdaların yüksek tüketimi, kolestrol ve karaciğer değerlerini yükseltebilir. Bu durum kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu nedenle hayvansal gıdalarla beraber bitkisel gıdalar dengeli tüketilmelidir.

Bağırsak sağlığı; Lif alımının düzensiz olması özellikle bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kabızlık, divertiküler ve bağırsak kanseri riskini çoğaltabilir. Lif, probiyotik ve prebiyotik içeren besinler bağırsağın bir numaralı dostudur.