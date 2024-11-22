Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı!

        Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç olayları bünyesinde barındırıp izleyiciyle buluşturan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok konuşulacak bir konu yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün ekranlarda olmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç olayları bünyesinde barındırıp izleyiciyle buluşturan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün çok konuşulacak bir konu yer aldı.Programa katılan Durali Bey, sosyal medyadan tanıştığı eşi Zeynep’in, imam nikahlı başka bir eşinin olduğunu sonradan öğrendiğini ve çirkin olduğu için kendisini terk ettiğini söyledi.

        “GEL RESMİ NİKAH KIYALIM DEDİ. 15 GÜN SONRA İMAM NİKAHLI EŞİNE KAÇTI!”

        İmam nikahlı eşi, Zeynep’in “Çorlu’ya gel resmi nikah kıyalım” demesi üzerine Çorlu’ya Zeynep’i almaya gittiğini söyleyen Durali “Onu aldım Kütahya’ya döndük” dedi. Sürekli kendisini kıskandığını, sosyal medyada anonim hesaplar açarak kendisine mesajlar yazdığını söyledi.

        ZEYNEP’İN KAÇTIĞI İDRİS’LE DURALİ CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!

        Canlı yayına telefonla bağlanan İdris Bey, Durali Bey’in yalan söylediğini dile getirdi. “Durali Bey Zeynep’in benimle imam nikahlı olduğunu biliyordu. Durali Bey'in bilmediğini söylemesi yalandır.” sözlerini kullandı.

        “SENİ BENİMLE, BENİ DE SENİNLE ALDATTI!”

        İdris, Zeynep’in şu anda yanında olmadığını söyledi.

        Durali, İdris’in açıklamalarının ardından gerilerek “Seni benimle, beni seninle aldatmış nasıl anlamıyorsun?” diyerek sert çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"