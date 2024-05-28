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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyada tartıştı pompalı tüfekle vurdu!

        Sosyal medyada tartıştı pompalı tüfekle vurdu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kavgada sosyal medyadan tartıştığı genci pompalı tüfekle yaralayan saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:54
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        Sosyal medyada tartıştı pompalı tüfekle vurdu!
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        Bursa'da olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. (23), sosyal medyada A.B. (19) ile tartışmaya başladı.

        İKİSİ DE BİBİRİNE KÜFÜR ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında iki kişi de birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar.

        POMPALI TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

        A.B., aracıyla Yeşilbursa Caddesi'ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.B. aracından aldığı pompalı tüfekle D.T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı.

        YAKALANIP TUTUKLANDI

        Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı. Polis, şüpheli A.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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