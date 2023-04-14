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Karaman'da yaşandı! Sosyal medyada tepki çeken görüntü

Karaman'da bir zincir mağazada yapılan indirimde izdiham yaşandı. İndirimli ürünlerin rafta bitmesinin ardından personelin depodan getirdiği montları müşterilerin üzerine fırlatması sosyal medyada tepkilere yol açtı

Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Personel montları müşterilerin üzerine fırlattı! - Güncel haberler
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İHA

Karaman’da bir zincir bir mağazadaki indirimde raflar boşalırken, depodan ürün getiren personelin vatandaşın üzerine indirimli ürünleri atması tepki çekti.

İHA'nın haberine göre Karaman Valiliği de olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kentte bir AVM'de hizmet veren zincir bir mağazada indirim sonrası tüm raflar boşaldı. Yeni indirimli ürünleri depodan taşıyan personeli takip eden müşteriler mağazaya girmeden ürünleri isterken görüntülendi.

Personelin mağaza girişinde vatandaşların üzerine montları fırlatması ise tepkilere yol açtı. Karaman Valiliği de görüntülere konu olan olayla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bir mağazada çekilen görüntülere konu olan olay ile ilgili olarak Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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