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Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası

Sosyal medyada 'maskeleri çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımların ardından şimdi de 'maske sağlığa zararlıdır' etiketiyle paylaşımlar yapılması, tepki çekti. Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Maske takmak değil, koronavirüs kesinlikle öldürür" dedi

Sosyal medyada tepki çeken maske propagandası - Haberler
O paylaşımlar şoke etti
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DHA

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan önlemlerin başında gelen maske ile ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz kampanyalar, tepkilere neden oldu. Twitter'da, 'maskeleri çıkarıyoruz' etiketiyle kısa süre önce yapılan paylaşımların ardından şimdi ise 'maske sağlığa zararlıdır' etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Özellikle sağlık çalışanları, bu duruma tepki gösterdi.

"BUGÜNE KADAR VİRÜSLE KARŞILAŞMADIM"

Doç. Dr. Savaşçı, Twitter'da yapılan 'maske sağlığa zararlıdır' gibi paylaşımların toplumu yanlış yönlendirdiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, maske takmanın önemine dikkat çekerek, "Ben 1 yıldır maske takıyorum. Özellikle biz cerrahi müdahaleler olsun, çeşitli işlemler sırasında yoğun bakımlarda da özellikli maske takıyoruz. 12 PCR testim negatif geldi bugüne kadar, virüsle karşılaşmadım" dedi.

'YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE KORUYUCULUK TESPİT EDİLDİ'

Doç. Dr. Savaşçı, maske takarak aşının yaptığı bağışıklık sisteminin oluşturulduğunu vurgulayarak, "Maske taktıkça virüsün bulaş riskini azaltıyoruz, böylece toplumsal bulaş genel olarak azalmış oluyor. Az bir virüs ile karşı karşıya kalsak bile, maske sayesinde bu kişiler çok ağır hasta olmuyor veya başka kişileri de hasta etmiyor. Maske damlacık ile bulaşan enfeksiyonlara karşı çok koruyucudur. Bu konuda özellikle Tokyo Üniversitesi'nde çok ciddi bir çalışma yapıldı. Biyo güvenlikli bir kabin içerisinde örnek modeller oluşturuldu. Yüksek virüs yükü ile beraber çeşitli maskeler ile deney yapıldı. Bunun sonucunda özellikle pamuklu ve cerrahi maskelerde yüzde 50'ye kadar koruma, özellikle N95 dediğimiz maske de takılırsa yüzde 90'ın üzerinde bir koruyuculuk olduğu tespit edildi, bu çok önemli bir çalışma. Bunun testi yapılarak ispatlanmış bir çalışma da ortaya çıktı. Maske takmak aşılama kadar önemli bir olay aslında. Koruyuculuk oranları tabii ki taktığımız maskenin kalitesine, filtresine göre değişir. Özellikle 3 katlı maskelerde orta katmanın filtreli ve TSE belgesi olmasına dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

'HATALI BİLGİLER TOPLUMU YANLIŞ ETKİLİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, özellikle sağlık çalışanlarının 12-18 saat süren ameliyatlarda maske taktıklarına ve maskeden kaynaklı hiçbir sağlık sorunu yaşamadıklarına dikkat çekerek, "Bu 1 yıl içinde toplumda çok sık maske kullanıldı. Hiçbir şekilde ne akciğer ne kalp üzerine, solunum sistemi, beyin üzerine etki oluşmadı. Akciğerin oksijenlenmesi ile beyine oksijen gitmemesi ile ilgili ön yargılı, hatalı bilgiler toplumu yanlış etkiliyor. Maske takmak hiçbir şekilde karbondioksit birikimi, çeşitli organlarda beslenme bozukluğu değil, koronavirüsü kaptığımız zaman aslında organlarda çok ciddi hasar, akciğerde, kalpte, beyinde çok ciddi hasarlar bırakan pıhtı ve virüse bağlı çeşitli hasarlar oluşmakta. Dolayısıyla biz maskeyi çok iyi takmamız gerekiyor, yoğun ortamlarda şu andaki mutasyonlardan dolayı da çift maske takmayı şiddetle öneriyoruz. Şiddetle uyarıyoruz, kişiler aşı yaptırdıktan sonra bile maske taksınlar belirli bir süre, antikor oluşana kadar bu çok önemli. Antikor oluştuktan sonra halen daha virüsü kapıp taşıyıcı olabilirler, başkalarına bulaştırabilirler; ama maske takarsalar virüsü kapmayıp bulaştırıcılıkları da olmayacaktır. Dolayısıyla maske çok önemli vaziyette devam edecek hayatımızda" ifadesini kullandı.

'MASKE TAKMAK DEĞİL KORONAVİRÜS ÖLDÜRÜR'

Doç. Dr. Savaşçı, maske ile ilgili çok ciddi yayınların olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Maske ile ilgili bizim tıbbi tarama veri tabanında çok ciddi yayınlar var. Koruyuculuk oranları da test edildi. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, toplumda bir hezeyan oluşturan, 'karbondioksiti yükseltiyor', 'gereksiz yere maske takıyoruz' şeklindeki eleştirileri asla haklı bulmuyoruz. Bugüne kadar çoğu sağlık çalışanı maske ile korundu. Hatta aşı yaptırıp ona güvenerek maskesini çıkartan çeşitli sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalanıp, hastanede yatmak zorunda kaldı. Maske takmak değil, koronavirüs kesinlikle öldürür. Çünkü koronavirüsün tüm organlarda çok öldürücü etkileri var. Maske takarak ölen hiçbir sağlık çalışanı, toplumda herhangi bir hasta bu şekilde bize gelmedi; ama koronavirüs nedeniyle biz her gün can kayıpları yaşıyoruz. Maske takmaya devam etmek zorundayız."

Doç. Dr. Savaşçı, açık alanda, parkta kimse yokken, spor yaparken ise maske takılmasına gerek olmadığını kaydetti.

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