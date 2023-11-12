Haberler Yaşam Sosyal medyada viral olan Pallas kedisi dünyanın en sevimli yırtıcılarından birisi

Sosyal medyada viral olan Pallas kedisi dünyanın en sevimli yırtıcılarından birisi Sosyal medyada videolarıyla birçok kez karşımıza çıkan Pallas kedileri, Manul kedisi olarak da biliniyor. Görünüşü her ne kadar sevimli olsa da Pallas kedisini evde beslemeyi düşünürseniz sizi pişman edebilir. İşte Pallas kedilerine dair bilinmesi gereken ilginç gerçekler Habertürk Giriş: 12.11.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:15 facebook

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BİLİMSEL ADI ÇİRKİN KULAKLI KEDİ Pallas kedisinin bilimsel adı "çirkin kulaklı" anlamına gelir. "Felis manul" olarak bilinen bu kedilerin ismi daha sonra "Otocolobus manul" şeklinde değiştirildi. "Otocolobus" ise çirkin kulak demektir.

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Her ne kadar çirkin kulak dense de aslında kulakları çok önemli bir işlev sağlar. Pallas kedilerinim düşük pozisyonda duran kulakları gizlenmelerini sağlar ve avlarını yakalarken konumlarını belli etmezler.