İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta 20 Temmuz'da Süleymaniye ve Atatürk mahallelerinde meydana gelen ve bugün sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında "MHP'lilerden İYİ Parti'lilere dayak" videolarının yayımlanması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda görüntülerde yer alan Kemal S. (33) ve Muzaffer D'yi (37) darbettiği belirlenen şüphelilerden Emre A. (24),Özkan Y. (31) ve Serkan Y. (39) gözaltına alındı. Mağdurlar kendilerini darbeden şüphelilerden şikayetçi olmadı.

Haklarında "yaralama" ve "özel hayatın gizliliği" suçlarından işlem yapılan Emre A, Özkan Y. ve Serkan Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Hakaret" suçundan arandığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen mağdur Kemal S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.