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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadan canlı yayın açıp eniştesini bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Sosyal medyadan canlı yayın açıp eniştesini bıçakladı!

        Kocaeli'nde, Özgür U., önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini defalarca bıçakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:54
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        Sosyal medyadan canlı yayın açıp eniştesini bıçakladı!
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        Kocaeli'nde olay, 3 Haziran Pazartesi günü Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi.

        'NAMUS BELASI'NI ÇALIP YAYIN YAPTI

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü.

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        KANLAR İÇİNDE KALIP YAYINI KAPATTI

        Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

        ENİŞTESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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