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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadan yardım isteyince yakalandı

        Sosyal medyadan yardım isteyince yakalandı

        İstanbul'da telefonla aradığı kadını tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:42
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        Sosyal medyadan yardım isteyince yakalandı
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, dün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Ben ölüm tehditleri alıyorum. Benim sesimi artık duyun." başlıklı video içeriğiyle ilgili inceleme yapıldı.

        H.Y. adlı kadının, U.Ç'nin kendisini telefonla arayarak sürekli rahatsız etmesi ve son olarak iş yerini arayıp işten ayrılmasına neden olmasından dolayı videoyu 26 Aralık'ta Ataşehir'de arabayla seyir halindeyken çektiği ve 2 gün sonra paylaştığı anlaşıldı.

        Gözaltına alınan U.Ç'nin sorgulanması sonucu taraflar arasında ''hakaret'', ''tehdit'' ve ''özel hayatın gizliliğinin ihlali'' suçlarından 12 Ekim'den bu yana 3 dosya olduğu, U.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu tespit edildi.

        Şüpheliye, söz konusu suçlardan yürütülen tahkikat işlemlerinin yanı sıra uzaklaştırma kararıyla birlikte elektronik kelepçe takılacağı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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