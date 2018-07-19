3 | 9

Onları Larissa Gacemer ve Burak Gacemer çifti yüzde 29 oy oranıyla takip etti. Şakalarıyla gündeme gelen Eylül Öztürk ve Kenan Özkan çifti ise yüzde 16 oy alırken, Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti yüzde 9 oy alarak dördüncü oldu.