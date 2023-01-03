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Instagram alışkanlıkları ve ruh sağlığını etkiliyor!

Instagram gibi sosyal platformlarda nedenini bilmeden birçok influencer’ı takip edebiliyoruz. Bazen takip edilen kişilerin sadece kişiliği sevilirken bazen ürettikleri içerikler beğenildiği için sürekli önümüze çıkıyor. Her gün sosyal medyada takip ettiğiniz influencer’ların profillerini görmek can sıkıcı gelebilir ancak yine de bakmaktan kendinizi almazsınız. Peki, sürekli olarak influencer’ları takip etmenizin asıl sebebi ne?

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  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal mecralarda takip edilen veya sürekli olarak karşınıza çıkan influencer’lar kıyaslama yapıyor olabilirsiniz. Fakat yine de merak ederek takip ettiğiniz hesaplara genellikle düzenli olarak bakıyorsunuz.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    "SOSYAL KIYAS INSTAGRAM'DA DAHA FAZLA"

    Facebook’un yaptığı iç araştırmalar sosyal kıyaslamanın ve beden algısı sorunlarının Instagram kullanıcılarında yüksek miktarda görüldüğüne işaret ediyor.

    The Wall Street Journal’ın yayımladığı Instagram belgelerinde “Sosyal kıyas Instagram’da daha fazla” deniyor.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    GERÇEK HAYAT GİBİ ALGILANIYOR

    Belgelerdeki açıklamalar şu şekilde devam ediyor "Burası gerçek hayat gibi algılanıyor ama ünlülerin standartları temel alınıyor.

    Keşfet alanı ve başkalarının profillerini gizli gizli inceleme alışkanlığı, kullanıcıları dipsiz kuyulara düşürüyor. Sosyal kıyas bağlamında ünlülerin içerikleri daha sık ama arkadaşların içeriklerinin etkisi daha güçlü."

    Sosyal medyada yaşanan etkileşimlerin meydana getirdiği gerçekler üzerine hissedilen iç tepki kişiyi olumsuz yönde etkiliyor.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    SOSYAL MEDYA KARAR VERME MEKANİZMAMIZI ETKİLİYOR

    Forbes’ın aktardığına göre, Sideqik’in gerçekleştirdiği bir araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının yüzde 66’sı, alışveriş kararlarının çoğunu influencer’ların etkisinde kalarak yapıyor. Yüzde 64’ü ise influencer’ların sayesinde markaları keşfediyor.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    PEKİ, NEDEN SOSYAL MEDYAYI BU KADAR TAKİP EDİYORUZ?

    Bu yıl yapılan bir çalışmaya göre her şeyin temelinde özgünlük, tüketim alışkanlığı, yaratıcı ilham ve kıskançlık yatıyor.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    Yapılan araştırmanın özeti şu şekilde “Bu araştırma Instagram'daki belirlenmiş influencer'lara ilişkin tüketim motivasyonlarını tespit etmenin yanı sıra bu motivasyonların önemli tüketici davranışları (influencer'ların marka iş birliği paylaşımlarına duyulan güven, influencer'ların tavsiye ettiği markalardan alışveriş sıklığı gibi) ve materyalizm ile olan bağını incelemektedir.
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    Anket sonuçları Instagram'da influencer'ları takip etmenin dört sebebi (özgünlük, tüketim kültürü, yaratıcı ilham ve kıskançlık) olduğunu göstermiştir. Bunların güven ve satın alma sıklığına olan etkisi değişmektedir.”
  • Sosyal medyanın etkisi gerektiğinden fazla! Instagram alışkanlıklarımızı ve ruh sağlığımızı etkiliyor!

    INFLUENCER'LAR GÜVEN Mİ VERİYOR?

    2020’de gerçekleştirilen başka bir makalenin sonucuna göre ise kaliteli içerik paylaşan influencer’lar kullanıcılar tarafından takibe devam ediliyor ve güven veriyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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