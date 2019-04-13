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Sosyal medyanın fenomen kareleri!

Giriş: 13.04.2019 - 11:55 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç kareler hem güldürüyor hem de şaşırtıyor. İşte internet ortamında dolaşan ilginç paylaşımlar...

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    İnternette dolaşan bu fotoğraflar paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kırıyor.

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    Birbirinden komik, ilgi çekici ve acayip fotoğraflar arasında ne ararsanız var!

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    İşte sosyal medyanın fenomen kareleri...

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