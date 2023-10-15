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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere bu ay 580 milyon lira ödendi - İş-Yaşam Haberleri

        Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelere ekimde 580 milyon lira ödendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına ekim ayında 580 milyon lira yatırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:58
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        Ailelere 580 milyon TL destek
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        Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

        Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurguladı.

        Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını, kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Göktaş, "Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon lira yatırdık" ifadelerini kullandı

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