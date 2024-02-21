Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin TL'ye kadar konut desteği veriyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarını yayınlandı. Buna göre; aile, barınma-gıda, engelli-yaşlı, sağlık ve eğitim kategorilerinde birçok sosyal yardım ödemelerine yer verildi. Kategorilerin de kendi içerisinde çeşitlendiği sosyal yardım desteklerinin şartları ve ödenecek tutar duruma göre değişkenlik gösteriyor. İşte, sosyal yardım programı 2024...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programı kapsamında birçok ödeme yapıyor. Konu hakkında yayınlanan kılavuzda; konut yardımı, öğle yemeği yardımı, yakacak yardımı ve kronik hastalık yardımı gibi birçok ödeme yapıldığı belirtiliyor. Bunlardan biri de eşini kaybetmiş kadın vatandaşlara veya muhtaçlık sınırının altındakilere 500 bin TL'ye kadar sağlanan konut yardımı. İşte, sosyal yardım programı 2024...
500 BİN TL'YE VARAN KONUT YARDIMLARI
Sosyal yardım programında yer alan bilgilere göre; muhtaçlık sınırının altında olması başta olmak üzere çeşitli şartları yerine getiren vatandaşlara ev onarımı tadilatı için 100 bin TL'ye kadar, ev alımları için ise 500 bin TL'ye kadar konut yardımı sağlanıyor.
Aynı şekilde eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az üç çocuğu olan kadınlara da 500 bin TL'ye varan konut desteği sunuluyor.
DOĞUM YARDIMI
Başka bir yardım kapsamında ise 15.05.2015 tarihinden sonra canlı doğum yapan kadınları kapsıyor. Yardımın onaylanması halinde birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılıyor.
ASKER AİLELERİNE NAKİT YARDIMI
Program arasında asker ailelerine yardım da bulunuyor. Asker evli ise eşine, bekar ise anne babasına aylık 800 TL ödeme yapılıyor.
EV EŞYASI YARDIMI
Sel, deprem, heyelan gibi afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere 50 bin TL'ye kadar yardım yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 46 farklı alanda sosyal yardımı bulunuyor. Sosyal yardım programına ait tüm detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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