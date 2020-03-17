Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi geçene kadar, zorunlu haller dışında, hane ziyaretlerinin ertelenmesi, aşevlerindeki yemek hizmetlerinin vatandaşlara evlerinde dağıtılması ya da vatandaşlar tarafından getirilecek tencerelere doldurulmak suretiyle sürdürülmesi talimatı verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla, sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürüten Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye Kovid-19 tedbirlerine ilişkin duyuru yazısı gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla düzenlenen "koronavirüs" toplantısında salgınla mücadele noktasında tedbirlerin alınarak kararlılıkla hayata geçirilmesinin vurgulandığına işaret edilen yazıda, bu kapsamda insan dolaşımının yoğun olduğu alanlar arasında yer alması ve vatandaşlarla bire bir etkileşimde bulunulması nedeniyle SYDV'lere yönelik de önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

SYDV binalarında gerekli dezenfeksiyonun sağlanarak hijyen kurallarına uyulması istendi, sosyal yardım başvuru sahipleri ile toplu görüşme yapmaktan kaçınılması talimatı verildi.

- Zorunlu haller dışında hane ziyaretleri ertelenecek

Duyuruya göre, SYDV'ler sosyal yardım başvuru sahipleri ile görüşme yapılması gereken durumlarda hijyen kurallarına en üst seviyede riayet edecek.

Koronavirüs tehdidi geçene kadar, zorunlu haller dışında, hane ziyaretleri ertelenecek.

- Aşevlerindeki yemek hizmetlerine düzenleme

Vakıflar tarafından sunulan aşevi hizmetlerinde hijyen kurallarına en üst düzeyde uyulacak.

Bu kapsamda aşevlerinin servis usulü yemek hizmetleri, imkanlar dahilinde, muhtaç vatandaşlara evlerinde ya da vatandaşlar tarafından getirilecek tencerelere doldurulmak suretiyle sürdürülecek.

- "Şüpheli durumları hızla bildirin"

SYDV'ler tarafından yürütülen sosyal hizmet projeleri kapsamında gerek projede çalışan personel gerekse projeden yararlanan kişiler, hizmetlerini hijyen kurallarına dikkat ederek yerine getirecek.

Gerekli görülmesi durumunda bu faaliyetler ertelenecek.

SYDV'lere ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının okullar ile ilgili aldığı kararlar doğrultusunda, Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile Roman vatandaşların yoğun yaşadığı yerlerde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezlerindeki (SODAM) kurs, konferans ve atölye gibi faaliyetlere de geçici süreliğine durdurma yetkisi verildi.

Duyuruda, şüpheli durumların hızla sağlık hizmet birimlerine bildirilmesi istendi.