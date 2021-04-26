Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı:

Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan sosyolog yazar Erol Erdoğan, "Dünyayı ve Türkiye'yi orta yaşlılar yönetiyor. Bundan dolayı gençlere yönelik ön yargıların çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde toplumun gençlere yönelik ön yargılarda azalma olacak. Bunun yerine toplum bu ön yargısını başka şeylere kanalize edecek." dedi.

Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı:
AA

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte, son eseri "N'apsak Bu Gençleri?" kitabından yola çıkarak gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı.

Gençlerle buluşmanın önemine değinen Erdoğan, eserinde genel olarak yetişkin ve yaşlıların gençlerle iletişim sorununu ele aldığını söyledi.

Erdoğan, eğitim hayatı ve sonrasında gençlikle ilgili ön yargıları ufak tefek notlar halinde yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"2016 yılında Uluslararası Vuslat Platformu'nun 3 günlük bir gençlik sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilmiştim. Oraya gittiğimde sempozyumun son oturumunda konuşmamın planlandığını görünce canım sıkılmıştı. Bu biraz canımı sıkmıştı, 3 gün süren bir sempozyumun kapanışından önce konuşma yapmak çok motive edici değildi. 'Olsun' dedim ve sempozyumdaki konuşmaları dinlemeye başladım. İkinci günün sonunda hazırlığını yaptığım konuşmayı yapmaktan vazgeçtim. 2 gündür her konuşmacının gençlerle ilgili ortaya koyduğu ve birçoğu veriye dayanmayan ön yargıları tahlil edeyim diye düşündüm. O akşam 2 gündür aldığım notları gözden geçirdim ve bana ayrılan 15 dakikalık süre zarfında konuşmamı yaptım. 3 gün boyunca gençleri sevdiğinizi söylediniz ama bu sevgi tezahürlerinin arasında yeryüzündeki yozlaşma, çözülme, adap ve erkan kaybı gibi her konuyu gençlere fatura ediyorsunuz. Orada bir anlamda gençlik savunması yaptım ve salon çok yorgun olmasına rağmen olağanüstü ilgi gösterdiler. O gün böyle bir kitap hazırlamaya karar verdim ve süreç başladı."

Gençlerle ilgili halleri doğru anlamak ve onlarla ilgili yanlış analizleri azaltmak gerektiğine vurgu yapan Erol Erdoğan, "Teknolojik dönüşümün de etkisiyle dede ve nineyle torun arasındaki kuşak farkı anne ve babayla çocuk arasına hatta kardeşler arasına kadar indi. Böyle bir dönemde çocukları ve gençleri anlamak daha önemli hale geldi. Anlamadan anlatmak, anlamadan iletişim ve etkileşim kurmak imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, kitabı kaleme alırken kendi hatıralarından da yola çıktığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitapta istatistiklere yer vermem zorunluydu. Yetişkinleri ikna edebilmem için veri ihtiyacımız vardı. Bunları da olağanüstü olmasa da kullanmaya özen gösterdim. Kitabı okuyan ve bu kitaptan sonra başka çalışmalar yapmayı düşünenler için bir tasnif demesi yaptım. Gençler hakkındaki ön yargıları ve yapılması gerekenleri sıraladım. Yetişkinlerin gençlere yönelik ön yargılarının yanı sıra gençlerin yetişkin ve yaşlılara yönelik ön yargılarına da yer açtım. Dünyayı ve Türkiye'yi orta yaşlılar yönetiyor. Bundan dolayı gençlere yönelik ön yargıların çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde toplumun gençlere yönelik ön yargılarda azalma olacak. Bunun yerine toplum bu ön yargısını başka şeylere kanalize edecek."

Erol Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren etkinlikteki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

93. Oscar Ödülleri'nde zafer Nomadland'in oldu
KÜLTÜR-SANATOscar'da zafer 'Nomadland'in oldu
Oscar 2021 ne zaman? Oscar ödülleri adayları kimler?
KÜLTÜR-SANATOscar ödülleri adayları kimler?
Oscar’ı kim kazanır? Son dakika uzman yorumu
KÜLTÜR-SANATOscar’ı kim kazanır?
Çernobil kazası 35 yıl önce insanlığın varlığını tehdit etti
KÜLTÜR-SANATKabusun 35'inci yılı
Türkiye'de gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık olayları - Son dakika haberler
KÜLTÜR-SANATThodex'te 'ünlü' benzerlik
Karolin Fişekçi: ABD ve Fransa gibi ülkelerin açıklamaları beni bağlamıyor
KÜLTÜR-SANAT'Onların açıklaması beni bağlamıyor'
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin adı değiştirildi
KÜLTÜR-SANATAdı değiştirildi
Sinema filmlerine verilen krediler belli oldu
KÜLTÜR-SANATSinema destek kredileri açıklandı
Ata Demirer'in yeni filmi 1980'lerde geçiyor
KÜLTÜR-SANATYeni filmi 'Bursa Bülbülü'
Altın Ahududu Ödülleri'nde 'Yılın En Kötü Filmi' 'Absolute Proof' seçildi
KÜLTÜR-SANATYılın 'En Kötü Filmi' belli oldu