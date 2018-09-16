Southampton - Brighton & Hove Albion rakamlar

İngiltere Premier Lig maçında Southampton ile Brighton & Hove Albion, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Southampton 4 puanla 13. sırada, Brighton & Hove Albion 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Southampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brighton & Hove Albion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 148 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southampton kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Brighton & Hove Albion sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Southampton önceki hafta Manchester City mücadelesinde 0-1 yenildi.

Brighton & Hove Albion ise Liverpool maçında 4-0 yenildi.

Southampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Southampton, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Brighton & Hove Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brighton & Hove Albion, 0 gol atarken 3 gol yedi.

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