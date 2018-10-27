Southampton - Newcastle United maçı ne zaman?

Southampton ve Newcastle United, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 6 puanlı Southampton 16. sırada bulunuyor, Newcastle United 2 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Southampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Newcastle United, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 116 kodlu maçı oynayanlar; Southampton galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Newcastle United galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Southampton önceki hafta Manchester City mücadelesinde 0-1 yenildi.

Newcastle United ise Chelsea maçında 3-0 kazandı.

Southampton, evinde 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 7 gol yedi.

Newcastle United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Newcastle United, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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