Southend United - Bradford City maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Southend United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bradford City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Southend United 1 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Bradford City 3 puanda ve 13. sırada. Southend United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Bradford City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 306 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Southend United kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Bradford City sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Southend United son hafta oynanan Bristol Rovers maçında 0-0 berabere kaldı.

Bradford City ise Scunthorpe United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Southend United, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Bradford City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Bradford City, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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