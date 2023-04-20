Stockholm sendromunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Duymayanlar için kısa bir tanımını yapalım. Bu kavram; bazı istismar ve rehine kurbanlarının, istismarcıya veya esir alan kişiye karşı olumlu duygular beslemeye başlamasını ifade eden psikolojik bir durumdur. Adının neden Stockholm olduğuna gelirsek de bu durum, bir zamanlar İsveç'in Stockholm kentinde yaşanan banka soygunu ve hırsızlara karşı duygusal bağ geliştiren rehinelerden geliyor.

23 Ağustos 1973 günü İsveç, Stockholm'de yer alan bir bankada rutin bir gündü. Her şey, elinde hafif makineli bir tüfek, cephane, patlayıcı ve iple bankaya giren adama kadar normaldi. Bankaya giren soyguncunun yanında ayrıca telsiz, bıçak transistörlü radyo ile dolu bir evrak çantası vardı.

Fotoğrafta, Stockholm'de soyulan banka görülüyor