DHA

Antalya'da dün elinde kuru sıkı silahla özel bir banka şubesinde dikkat çekmek amacıyla eylem yapan Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, polis tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu ikna edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli "Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamalarından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Başında aynı kapşon ve şapka bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin dolandırıldınız mı? sorusuna, "Allah onların belalarını versin." cevabını verdi.

300 BİN LİRA DOLANDIRILMIŞ

DHA'nın haberine göre, şüphelinin iyi bir hayat kurmak amacıyla ailesiyle birlikte 1,5 yıl önce Antalya’ya yerleştiği öğrenildi. Ülkesinde doktor olan ve Antalya’da ticaret yapmak isteyen Jamoliddin Orziev bir emlakçıdan 300 bin lira değerinde dükkan aldı. Ancak şüpheli parasını ödediği dükkanla kendisine gösterilen dükkanın küçük ve farklı yerlerde olduğunu öğrendi. 300 bin lira dolandırılan Orziev, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme de bir dolandırma olayını olmadığını belirleyerek kendisini haksız buldu. Bunun üzerine eşiyle de arası bozulan J.O.'nun, sesini duyurmak için işlem yaptığı banka şubesinde eylem yapmaya karar verdiği belirtildi.

GÜVENLİKÇİYE NOT VERMİŞ

Ayrıca şüphelinin, kurusıkı tabancayla girdiği bankada beline sardığı sarı kablo, pil,lamba ve bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini güvenlik görevlisine gösterip, "Kimseye zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sadece sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum. Kimse korkmasın,herkes dışarı çıksın"notu verdiği öğrenildi. Güvenlikçinin araya girmesiyle de bu not banka içinde bulunan bir banka personeli ile polise ulaştırılan notta, 'Kimseye zarar vermek istemiyorum, sadece Antalya protokolü buraya gelsin' ifadelerinin yazılı olduğu öğrenildi. Öte yandan şüpheli hakkında banka ve güvenlik görevlisinin şikayetçi olmadığı bildirildi.