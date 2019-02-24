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Bakan Soylu, katılımcılara, "Siz CHP'yi sadece CHP olarak mı görüyorsunuz?" sorusunu yönelten Soylu, şöyle devam etti:
"Sadece bugün onunla ittifak eden FETÖ, PKK'yı bir terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Arkasında koskoca, bu coğrafyayı eline geçirmeye çalışan bir dünya var. Üçüncü havalimanını, enerji geçiş güzergahını yönetmek isteyen bir dünya var. Ortadoğu'ya, Balkanlar'a, Afrika'ya, Orta Asya'ya, Doğu Türkistan'a uzanmak isteyen bir dünya var. Biz bunu 50 gramlık oy pusulasıyla koruyoruz. Bu ülkede sadece yer üstündekiler mi, bizler mi varız? Bu topraklar yeraltındakilerin, yer üstündekilerden daha fazla hakkı olduğu topraklardır, her daim de daha fazla hakkı olacağı topraklardır. Bu coğrafya tesadüfi kararlar alamaz, alma hakkı yoktur. Bu coğrafyanın kararları kuvvetli kararlar olmalıdır. Her aldığı karar, her attığı adım, her verdiği yöntem, bütün bunların tamamının çok önemli olması gerekir.
Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların hala unutulmadığının altını çizen Soylu, "Geçmişte gücümüz, kuvvetimiz yoktu. Bugün cesaretimiz, kuvvetimiz, kudretimiz, gücümüz var ve bunları hep birlikte sağlayabilecek bir aklımız var. Türkiye eğer 31 Mart'tan güçlü çıkarsa onlarda biliyorlar ki Türkiye'nin önünü bundan sonra tutabilmek çok zordur. Bugün topyekün yüklenmelerinin sebebi budur." dedi.
Soylu, Türkiye'nin coğrafi hassasiyetlerini sıralayarak, "Biz kalbimizden bunları çıkarttığımız andan itibaren kimliksiz bir millet oluruz." diye konuştu.Türkiye'de okul, hastane, yol olmadığı zamanlara işaret eden Soylu, "Bugün Türkiye doğunun ve güneydoğunun makus talihini yenen büyük bir ülke oldu. Tayyip Erdoğan büyük bir devrim yaptı Doğu ve Güneydoğu'da terörün elinden aslında istismar alanını aldı ve kapattı" dedi.
Soylu, "Tam dünyada bizim oyun kuracağımız bir dönemdir" bunun için önümüzdeki 4,5 yıl çok önemlidir. bu 4,5 yılda bir sıçramayı gerçekleştirmemiz lazım hep beraber. Bunun yolu da demokrasiden geçiyor, insanlara meseleyi anlatmaktan geçiyor. Jandarma komutanlarıyla bir kaç gün önce bir araya geldiğini belirten Soylu, "Söyledikleri bir tek şey var, 'ilk kez bu kadar yaklaştık sona.' Onların kafalarını kopartmalıyız. Bugün bunu sağlayabilecek bir irade var. İşte bu iradeyi de oluşturan bu milletin kendisidir.31 Mart'tan sonra benim ülkem için bambaşka bir dönem başlayacak. Bu bizim kendimizi bulma dönemimizdi, şimdi tam yükseliş dönemine gidiyoruz Allah'ın izniyle, eğer milletimiz bizimle birlikte olursa.Trabzon'da yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin de bilgi aktaran Soylu, Trabzon'da hizmetler kervanı oluşturulacağını dile getirdi.
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