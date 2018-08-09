Söz’de Yavuz, Bahar’ın acısı ile sarsılmış ve izleyenleri duygu yüklü bir bölümle veda ederek sezon finaline girmişti. Heyecan dolu sezon finalinin ardından dizinin yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği ve senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Söz dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Yeni sezon ile ilgili bilgi paylaşıldıkça haberimizde yer alacak.

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yavuz, hiç beklemediği bir anda Derman’ın karşısına çıkar. Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.

Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.

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