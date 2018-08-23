Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bir süredir Karadeniz Bölgesi'nde yuvalanmaya çalışan terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonda önemli bir adım daha atıldı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden birinin ise İçişleri Bakanlığı'nca arananlar listesinde 'Kırmızı' kategoride olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner olduğu ortaya çıktı.



15 YAŞINDAKİ, İYİ Kİ VARSIN EREN'İN KATİLİYDİ...

Terör örgütünün sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun bir numaralı yöneticisi olan Barış Öner, Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Fatih Gedik ile Artvin'de Er Fatih Çaybaşı'nı şehit etmekten aranıyordu. Eren'in annesi Ayşe Bülbül, "Her terörist öldürüldüğünde acım biraz daha hafifliyor" dedi.

Başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile birlikte öldürülen diğer teröristinse 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. Öner'in üst aramasında önemli notlar ele geçirildiği de bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNA SALDIRMIŞTI!

Barış Öner, 25 Ağustos 2016'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle de aranıyordu. Öner'in, yine 'Kırmızı' listede yer alan, başına 4 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.

PKK'NIN SÖZDE AÇILIM GRUBU DAĞILDI!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlarda, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in öldürülmesi ile birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı. Tunceli'den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner'in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan, 2'si teslim oldu, 6sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK'lılar bölgeden kaçışa geçti.

PANİKLERİ TELSİZE YANSIDI

Güvenlik güçleri kaçış bölgelerini kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri terörist grubun izini sürerken Tokat ve Gümüşhane'den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de teröristlerin kaçış güzergâhında önlem aldı. Operasyonlara ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de destek veriyor.

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