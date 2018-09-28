Zafer Samancı'nın haberine göre Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 7 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 63 yaşındaki S.I. hazır bulundu. Hakkında 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istenen S.I.'nın mahkemeye sakallarını kesip takım elbise giyerek gelmesi dikkat çekti. Sanık avukatı yaptığı savunmada S.I.'nın yaşı nedeniyle müşteki beyanlarının asılsız olduğunu savundu. Mahkeme heyeti sanık avukatının tahliye talebini ret ederken duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.



MÜŞTEKİLER VE AVUKAT KATILMADI



Kamu davası olarak başlayan davanın ilk duruşmasına müştekiler ve müşteki avukatları katılmadı. S.I'nın dini grubuna tabi olduğu iddia edilen yaklaşık 20 kişilik bir grup ise duruşma süresince adliye koridorunda bekledi.



BİMER'E İHBAR GELMİŞTİ



2018 yılı başlarında BİMER'e yapılan bir şikayette Konya'da dini bir grupta kendisini şeyh olarak tanıtan S.I.'nın aralarında çocukların da bulunduğu 7 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Konya Emniyeti ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçti. Kurulan özel ekip elde edilen veri ve müşteki ifadelerinin ardından düzenlediği operasyonla S.I.'yı gözaltına almıştı.





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