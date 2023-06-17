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Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SÖZ) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SÖZ) Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SÖZ) Coğrafya (4 Yıllık) (SÖZ) Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SÖZ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SÖZ)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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