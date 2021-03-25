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Sözleşmeli Öğretmelik başvurusu ne zaman bitiyor? 20 bin Sözleşmeli Öğretmelik sözlü sınav ne zaman?

Öğretmen atamaları için beklenen müjde geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları MEB İlkatama sayfası üzerinden devam ediyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor ve başvuru şartları nelerdir? İşte hem bu soruların cevapları hem de Sözleşmeli Öğretmelik sözlü sınav tarihi...

Sözleşmeli Öğretmelik başvurusu ne zaman bitiyor? 20 bin Sözleşmeli Öğretmelik sözlü sınav ne zaman?

MEB Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu oldu. 120 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı ilkatama sitesi üzerinden başvuruları devam ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN SON GÜNE DİKKAT

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 26 Mart tarihinde sona erecek.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 17 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

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