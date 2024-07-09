20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav mülakatlarında, belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday ile görüşüldü. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar ise başarılı sayıldı. Peki, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...