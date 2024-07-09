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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınavı sonuç tarihi

        20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sürecinde ikinci aşama olan sözlü sınava geçildi. 1 Temmuz itibarıyla adaylarla mülakat yapılmaya başlandı. Sözlü sınav maratonu bittikten sonra sıra tercih ve atama kısmına gelecek. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:21
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        20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav mülakatlarında, belirlenen kontenjan sayısının üç katı kadar aday ile görüşüldü. Sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar ise başarılı sayıldı. Peki, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

        Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunuldu. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başladı.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih yok ancak sonuçların Ağustos ayına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

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        20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sözlü sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih dönemi başlayacak. Şu anda bu konuyla ilgili açıklanan bir tarih yok.

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

        14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;

        MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

        “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

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        MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

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