Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları başladı

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 7-16 Nisan tarihleri arasında mülakatlar tamamlanmış ve sözlü sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da1 hafta sürmesi beklenen mülakatların ardından sonuçların iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.