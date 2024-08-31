Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024 yılı için bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında mülakata giren adayların bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda ''2024 Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemden düşmüyor. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli bir açıklama geldi. Peki MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü mülakata giren binlerce öğretmen adayı, ‘’20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları sonrası gözler Eylül ayına çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili Bakan Tekin’in açıklaması…
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Öğretmen atamalarıyla ilgili son duruma değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu açıklamalarda bulundu:
Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50’ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar. Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız? Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlamıştı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayları sonuçlar için bekleyiş başladı.
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:
ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ