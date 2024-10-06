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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

        MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında düzenlenen sözlü sınavlara katılan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuruyu yakından takip ediyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine geçecekler. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:08
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        Bilindiği üzere, 1 Temmuz itibarıyla öğretmen adayları mülakat sürecine girmişti. Mülakatların ardından adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte sonuçlarla ilgili merak edilen son gelişmeler ve detaylar...

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.

        1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.

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        ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

        Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

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        SONUÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

        "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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