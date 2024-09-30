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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2024: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!

        Öğretmen mülakat sonuçları sorgulama ekranı: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve tercihler 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'da başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözlü sınav sonuçları için Danıştay kararını işaret etmişti. Buna göre, Danıştay kararı sonrası 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:36
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        20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları binlerce aday tarafından yakın takibe alındı. Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için Danıştay kararını işaret ederken sonuçların yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasını da doğrulamıştı. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.

        1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.

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        ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

        Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

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        SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILMIŞTI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi:

        "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı."

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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