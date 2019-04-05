Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri bugün açıklanır mı? Milli Eğitim Bakanlığı sene başında ilan ettiği 20 bin öğretmen ataması için sayılı günler kaldı. Başvuruda bulunan milyonlarca öğretmen arasından seçilen 20 bin öğretmen sözlü mülakat için sınav giriş yerlerini bekliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB yayınladığı sınav takviminde, öğretmenlerin mülakat yerlerinin 5 Nisan 2019 yani bugün yayınlanması bekleniyor.

Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 12 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri,özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.