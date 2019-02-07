Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için son 1 gün kaldı! Milyonlarca öğretmen sözleşmeli öğretmenlik için mülakata girdi ve tercih işlemlerini yaptı. 20 bin öğretmenin alınacağı sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklanacağı tarih ise bugün belli oldu. Şu ana kadar 54.271 kişi sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulundu.

ATAMA SONUÇLARI 2019!

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları yarın 8 Şubat 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla saat 10.00'da açıklanacak. İlk atama sonuçlarına ise aşağıda bulunan linke tıklayarak öğrenebileceksiniz.

ATAMA SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARININ ARDINDAN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.